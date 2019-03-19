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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

19 Mart 2019 Salı 16:34
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13660
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04972
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2238
BHDBAHREYN DİNARI14.5074
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4890
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1396
BRLBREZİLYA REALİ1.4432
CZKÇEK KORUNASI0.24254
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10344
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38049
KRWGÜNEY KORE WONU0.00484
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0384
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07931
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83717
HKDHONG KONG DOLARI0.69671
IQDIRAK DİNARI0.00458
ISKİZLANDA KRONU0.04682
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01453
HUFMACAR FORİNTİ0.01981
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10095
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3415
MXNMEKSİKA PESOSU0.28749
EGPMISIR LİRASI0.31614
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6586
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4476
RSDSIRP DİNARI0.05271
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0491
SYPSURİYE LİRASI0.01061
THBTAYLAND BAHTI0.17264
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5648
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20125
JODÜRDÜN DİNARI7.7139
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5161
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7524

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:34
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