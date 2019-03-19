TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:19 Mart 2019 Salı 16:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13660
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04972
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2238
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.5074
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4890
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1396
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4432
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24254
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10344
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38049
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00484
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0384
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07931
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.83717
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69671
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00458
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04682
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01453
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01981
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10095
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3415
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28749
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.31614
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6586
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4476
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05271
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0491
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01061
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17264
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5648
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20125
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.7139
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5161
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7524
YORUM YAZ