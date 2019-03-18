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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

18 Mart 2019 Pazartesi 16:37
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13652
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04965
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2180
BHDBAHREYN DİNARI14.4814
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4863
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1332
BRLBREZİLYA REALİ1.4302
CZKÇEK KORUNASI0.24181
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10363
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37918
KRWGÜNEY KORE WONU0.00482
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0371
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07966
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83604
HKDHONG KONG DOLARI0.69546
IQDIRAK DİNARI0.00458
ISKİZLANDA KRONU0.04659
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01453
HUFMACAR FORİNTİ0.01973
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10074
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3387
MXNMEKSİKA PESOSU0.28480
EGPMISIR LİRASI0.31520
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6554
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4427
RSDSIRP DİNARI0.05255
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0411
SYPSURİYE LİRASI0.01059
THBTAYLAND BAHTI0.17238
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5620
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20124
JODÜRDÜN DİNARI7.7001
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5177
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7484
   

 

 

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:37
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