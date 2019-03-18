TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:18 Mart 2019 Pazartesi 16:37
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13652
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04965
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2180
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.4814
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4863
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1332
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4302
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24181
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10363
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37918
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00482
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0371
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07966
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.83604
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69546
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00458
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04659
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01453
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01973
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10074
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3387
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28480
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.31520
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6554
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4427
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05255
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0411
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01059
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17238
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5620
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20124
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.7001
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5177
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7484
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