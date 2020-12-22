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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:58:27 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09200
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07601
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.4989
BHDBAHREYN DİNARI20.2666
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09013
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0809
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7503
BWPBOTSVANA PULASI0.70818
BRLBREZİLYA REALİ1.4923
DZDCEZAYİR DİNARI0.05788
CZKÇEK KORUNASI0.35615
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00054
MADFAS DİRHEMİ0.85361
PHPFİLİPİN PESOSU0.15900
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.52320
KRWGÜNEY KORE WONU0.00692
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3375
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10348
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2409
HKDHONG KONG DOLARI0.98593
IQDIRAK DİNARI0.00640
ISKİZLANDA KRONU0.05995
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01817
LYDLİBYA DİNARI5.7093
HUFMACAR FORİNTİ0.02590
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15187
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8822
MXNMEKSİKA PESOSU0.38070
EGPMISIR LİRASI0.48717
NADNAMİBYA DOLARI0.52323
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00073
PENPERU YENİ SOLU2.1197
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0791
RSDSIRP DİNARI0.07958
SGDSİNGAPUR DOLARI5.7318
SDGSUDAN POUNDU0.13865
SYPSURİYE LİRASI0.00608
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52322
THBTAYLAND BAHTI0.25318
TNDTUNUS DİNARI2.8474
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1870
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.26928
OMRUMMAN RİYALİ19.8536
JODÜRDÜN DİNARI10.7809
VNDVİETNAM DONGU0.00033
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3640
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27142
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.3972
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