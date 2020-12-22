TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09200
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07601
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4989
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.2666
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09013
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0809
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7503
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.70818
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4923
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05788
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35615
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85361
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15900
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52320
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00692
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3375
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10348
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2409
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.98593
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00640
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05995
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01817
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7093
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02590
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15187
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8822
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38070
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48717
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52323
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1197
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0791
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07958
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7318
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13865
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00608
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52322
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25318
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8474
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1870
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26928
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.8536
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.7809
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3640
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27142
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3972