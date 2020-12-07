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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:48:03 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09606
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07664
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.6170
BHDBAHREYN DİNARI20.8048
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09251
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1356
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7812
BWPBOTSVANA PULASI0.71187
BRLBREZİLYA REALİ1.5203
DZDCEZAYİR DİNARI0.06045
CZKÇEK KORUNASI0.35848
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00056
MADFAS DİRHEMİ0.87160
PHPFİLİPİN PESOSU0.16296
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.51447
KRWGÜNEY KORE WONU0.00722
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3916
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10613
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2599
HKDHONG KONG DOLARI1.0121
IQDIRAK DİNARI0.00657
ISKİZLANDA KRONU0.06246
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01860
LYDLİBYA DİNARI5.8253
HUFMACAR FORİNTİ0.02639
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15416
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9264
MXNMEKSİKA PESOSU0.39413
EGPMISIR LİRASI0.49950
NADNAMİBYA DOLARI0.51447
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00076
PENPERU YENİ SOLU2.1862
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1232
RSDSIRP DİNARI0.08081
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8638
SDGSUDAN POUNDU0.14227
SYPSURİYE LİRASI0.00624
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.51447
THBTAYLAND BAHTI0.25949
TNDTUNUS DİNARI2.8952
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2444
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27834
OMRUMMAN RİYALİ20.4014
JODÜRDÜN DİNARI11.0640
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3998
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27740
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.5079
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