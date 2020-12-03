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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:51:17 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09638
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07685
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.6229
BHDBAHREYN DİNARI20.8307
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09263
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1383
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.8055
BWPBOTSVANA PULASI0.71160
BRLBREZİLYA REALİ1.5053
DZDCEZAYİR DİNARI0.06049
CZKÇEK KORUNASI0.36026
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00056
MADFAS DİRHEMİ0.87298
PHPFİLİPİN PESOSU0.16365
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.51231
KRWGÜNEY KORE WONU0.00719
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3693
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10630
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2622
HKDHONG KONG DOLARI1.0133
IQDIRAK DİNARI0.00658
ISKİZLANDA KRONU0.06222
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01854
LYDLİBYA DİNARI5.8284
HUFMACAR FORİNTİ0.02660
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15458
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9272
MXNMEKSİKA PESOSU0.39322
EGPMISIR LİRASI0.50123
NADNAMİBYA DOLARI0.51226
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00075
PENPERU YENİ SOLU2.1757
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1285
RSDSIRP DİNARI0.08103
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8765
SDGSUDAN POUNDU0.14247
SYPSURİYE LİRASI0.00625
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.51230
THBTAYLAND BAHTI0.26021
TNDTUNUS DİNARI2.9011
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2473
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27727
OMRUMMAN RİYALİ20.4008
JODÜRDÜN DİNARI11.0780
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3988
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27732
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.5514
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