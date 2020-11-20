TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09449
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07276
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4646
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.1190
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08952
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0651
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5797
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68496
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4297
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05905
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34216
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83210
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15720
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.49441
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00680
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2951
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10236
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1903
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.97842
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00635
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05583
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01773
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5943
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02506
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14598
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8535
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37760
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48624
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.49440
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1203
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0181
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07662
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6481
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13760
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00603
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.49432
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25051
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7800
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1703
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26745
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.7025
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.6987
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2731
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26572
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2680