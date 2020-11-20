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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:48:36 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09449
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07276
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.4646
BHDBAHREYN DİNARI20.1190
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.08952
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0651
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.5797
BWPBOTSVANA PULASI0.68496
BRLBREZİLYA REALİ1.4297
DZDCEZAYİR DİNARI0.05905
CZKÇEK KORUNASI0.34216
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00054
MADFAS DİRHEMİ0.83210
PHPFİLİPİN PESOSU0.15720
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.49441
KRWGÜNEY KORE WONU0.00680
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.2951
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10236
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.1903
HKDHONG KONG DOLARI0.97842
IQDIRAK DİNARI0.00635
ISKİZLANDA KRONU0.05583
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01773
LYDLİBYA DİNARI5.5943
HUFMACAR FORİNTİ0.02506
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14598
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8535
MXNMEKSİKA PESOSU0.37760
EGPMISIR LİRASI0.48624
NADNAMİBYA DOLARI0.49440
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00073
PENPERU YENİ SOLU2.1203
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0181
RSDSIRP DİNARI0.07662
SGDSİNGAPUR DOLARI5.6481
SDGSUDAN POUNDU0.13760
SYPSURİYE LİRASI0.00603
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.49432
THBTAYLAND BAHTI0.25051
TNDTUNUS DİNARI2.7800
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1703
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.26745
OMRUMMAN RİYALİ19.7025
JODÜRDÜN DİNARI10.6987
VNDVİETNAM DONGU0.00033
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.2731
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.26572
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.2680
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