TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09688
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07432
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5593
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.5426
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09135
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1089
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6808
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.69872
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4297
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06033
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34684
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.84939
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16042
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.50394
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00701
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3474
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10399
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2163
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.99913
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00649
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05704
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01805
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7029
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02544
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14934
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8873
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38090
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49656
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.50394
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1133
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0464
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07827
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7673
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14049
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00616
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.50394
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25693
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8245
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2164
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27545
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.1465
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.9257
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3085
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27146
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3477