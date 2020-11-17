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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:37:40 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09688
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07432
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5593
BHDBAHREYN DİNARI20.5426
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09135
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1089
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.6808
BWPBOTSVANA PULASI0.69872
BRLBREZİLYA REALİ1.4297
DZDCEZAYİR DİNARI0.06033
CZKÇEK KORUNASI0.34684
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00055
MADFAS DİRHEMİ0.84939
PHPFİLİPİN PESOSU0.16042
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.50394
KRWGÜNEY KORE WONU0.00701
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3474
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10399
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2163
HKDHONG KONG DOLARI0.99913
IQDIRAK DİNARI0.00649
ISKİZLANDA KRONU0.05704
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01805
LYDLİBYA DİNARI5.7029
HUFMACAR FORİNTİ0.02544
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14934
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8873
MXNMEKSİKA PESOSU0.38090
EGPMISIR LİRASI0.49656
NADNAMİBYA DOLARI0.50394
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00075
PENPERU YENİ SOLU2.1133
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0464
RSDSIRP DİNARI0.07827
SGDSİNGAPUR DOLARI5.7673
SDGSUDAN POUNDU0.14049
SYPSURİYE LİRASI0.00616
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.50394
THBTAYLAND BAHTI0.25693
TNDTUNUS DİNARI2.8245
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2164
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27545
OMRUMMAN RİYALİ20.1465
JODÜRDÜN DİNARI10.9257
VNDVİETNAM DONGU0.00033
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3085
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27146
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.3477
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