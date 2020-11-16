TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09633
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07346
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5215
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.3753
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09059
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0914
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6256
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.69215
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4075
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05973
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34529
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.84005
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15959
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.49945
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00694
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3314
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10320
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2009
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.99078
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00643
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05627
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01788
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6344
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02540
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14753
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8657
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37992
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49031
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.49940
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00074
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1084
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0360
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07730
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7028
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13935
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00611
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.49944
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25429
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7939
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1980
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27333
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.9540
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.8350
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2879
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26934
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2798