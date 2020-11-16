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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:50:02 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09633
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07346
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5215
BHDBAHREYN DİNARI20.3753
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09059
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0914
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.6256
BWPBOTSVANA PULASI0.69215
BRLBREZİLYA REALİ1.4075
DZDCEZAYİR DİNARI0.05973
CZKÇEK KORUNASI0.34529
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00054
MADFAS DİRHEMİ0.84005
PHPFİLİPİN PESOSU0.15959
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.49945
KRWGÜNEY KORE WONU0.00694
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3314
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10320
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2009
HKDHONG KONG DOLARI0.99078
IQDIRAK DİNARI0.00643
ISKİZLANDA KRONU0.05627
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01788
LYDLİBYA DİNARI5.6344
HUFMACAR FORİNTİ0.02540
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14753
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8657
MXNMEKSİKA PESOSU0.37992
EGPMISIR LİRASI0.49031
NADNAMİBYA DOLARI0.49940
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00074
PENPERU YENİ SOLU2.1084
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0360
RSDSIRP DİNARI0.07730
SGDSİNGAPUR DOLARI5.7028
SDGSUDAN POUNDU0.13935
SYPSURİYE LİRASI0.00611
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.49944
THBTAYLAND BAHTI0.25429
TNDTUNUS DİNARI2.7939
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1980
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27333
OMRUMMAN RİYALİ19.9540
JODÜRDÜN DİNARI10.8350
VNDVİETNAM DONGU0.00033
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.2879
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.26934
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.2798
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