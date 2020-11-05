TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10700
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.08058
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.9731
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|22.4104
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09963
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.3003
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|5.0329
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.75114
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4918
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06559
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.37284
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00059
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.92303
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.17498
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.53340
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00751
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4851
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11401
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.3213
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0896
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00708
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06096
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01955
|LYD
|LİBYA DİNARI
|6.1606
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02773
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.16196
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|2.0372
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.40690
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.53886
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.53345
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00082
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.3463
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.2097
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08487
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|6.2437
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.15324
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00672
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.53345
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.27379
|TND
|TUNUS DİNARI
|3.0701
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.4175
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.29921
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|21.9447
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.9172
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00036
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4989
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.29612
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.6872