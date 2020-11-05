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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:17:01 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10700
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.08058
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.9731
BHD BAHREYN DİNARI 22.4104
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09963
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.3003
BAM BOSNA HERSEK MARKI 5.0329
BWP BOTSVANA PULASI 0.75114
BRL BREZİLYA REALİ 1.4918
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06559
CZK ÇEK KORUNASI 0.37284
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00059
MAD FAS DİRHEMİ 0.92303
PHP FİLİPİN PESOSU 0.17498
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.53340
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00751
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4851
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11401
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.3213
HKD HONG KONG DOLARI 1.0896
IQD IRAK DİNARI 0.00708
ISK İZLANDA KRONU 0.06096
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01955
LYD LİBYA DİNARI 6.1606
HUF MACAR FORİNTİ 0.02773
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.16196
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 2.0372
MXN MEKSİKA PESOSU 0.40690
EGP MISIR LİRASI 0.53886
NAD NAMİBYA DOLARI 0.53345
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00082
PEN PERU YENİ SOLU 2.3463
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.2097
RSD SIRP DİNARI 0.08487
SGD SİNGAPUR DOLARI 6.2437
SDG SUDAN POUNDU 0.15324
SYP SURİYE LİRASI 0.00672
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.53345
THB TAYLAND BAHTI 0.27379
TND TUNUS DİNARI 3.0701
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.4175
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.29921
OMR UMMAN RİYALİ 21.9447
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.9172
VND VİETNAM DONGU 0.00036
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.4989
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.29612
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.6872

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