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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:41:39 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10022
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07200
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.4386
BHD BAHREYN DİNARI 20.0178
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08898
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0531
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5345
BWP BOTSVANA PULASI 0.66627
BRL BREZİLYA REALİ 1.4393
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05861
CZK ÇEK KORUNASI 0.33437
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00051
MAD FAS DİRHEMİ 0.81567
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15557
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.46716
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00648
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3514
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10255
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1841
HKD HONG KONG DOLARI 0.97305
IQD IRAK DİNARI 0.00632
ISK İZLANDA KRONU 0.05554
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01787
LYD LİBYA DİNARI 5.5247
HUF MACAR FORİNTİ 0.02476
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14491
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8328
MXN MEKSİKA PESOSU 0.36094
EGP MISIR LİRASI 0.47850
NAD NAMİBYA DOLARI 0.46717
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073
PEN PERU YENİ SOLU 2.1402
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0026
RSD SIRP DİNARI 0.07595
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.5509
SYP SURİYE LİRASI 0.00600
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.46717
THB TAYLAND BAHTI 0.24186
TND TUNUS DİNARI 2.7520
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1577
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26762
OMR UMMAN RİYALİ 19.5876
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.6364
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2031
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25977
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.1058

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