TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10022
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07200
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4386
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.0178
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08898
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0531
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5345
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.66627
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4393
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05861
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33437
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00051
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.81567
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15557
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.46716
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00648
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3514
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10255
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1841
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.97305
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00632
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05554
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01787
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5247
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02476
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14491
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8328
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.36094
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47850
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.46717
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1402
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0026
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07595
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.5509
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00600
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.46717
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24186
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7520
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1577
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26762
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.5876
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.6364
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2031
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25977
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.1058