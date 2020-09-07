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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:53:34 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09998
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07084
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3800
BHD BAHREYN DİNARI 19.7377
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08775
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0259
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5016
BWP BOTSVANA PULASI 0.64742
BRL BREZİLYA REALİ 1.4041
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05785
CZK ÇEK KORUNASI 0.33204
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.81053
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15290
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44537
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00626
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4122
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10132
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1670
HKD HONG KONG DOLARI 0.96015
IQD IRAK DİNARI 0.00623
ISK İZLANDA KRONU 0.05334
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01755
LYD LİBYA DİNARI 5.4497
HUF MACAR FORİNTİ 0.02444
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14276
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7899
MXN MEKSİKA PESOSU 0.34468
EGP MISIR LİRASI 0.47069
NAD NAMİBYA DOLARI 0.44538
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.1084
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9768
RSD SIRP DİNARI 0.07482
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4443
SYP SURİYE LİRASI 0.00592
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.44538
THB TAYLAND BAHTI 0.23722
TND TUNUS DİNARI 2.7120
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1292
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26789
OMR UMMAN RİYALİ 19.3296
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.4959
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2040
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25373
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.9855

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