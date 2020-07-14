TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09636
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06281
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0368
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1914
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8672
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9541
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2694
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05336
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.29290
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71460
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13850
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40880
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00569
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2359
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09098
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0361
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88489
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00575
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04889
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01660
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9270
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02194
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12665
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6057
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30281
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.43001
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9607
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7432
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06638
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9247
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00545
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21718
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4209
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9624
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25297
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.8146
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6736
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9952
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23259
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4807