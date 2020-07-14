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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:56:48 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09636
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06281
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0368
BHD BAHREYN DİNARI 18.1914
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8672
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9541
BRL BREZİLYA REALİ 1.2694
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05336
CZK ÇEK KORUNASI 0.29290
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.71460
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13850
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40880
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00569
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2359
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09098
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0361
HKD HONG KONG DOLARI 0.88489
IQD IRAK DİNARI 0.00575
ISK İZLANDA KRONU 0.04889
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01660
LYD LİBYA DİNARI 4.9270
HUF MACAR FORİNTİ 0.02194
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12665
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6057
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30281
EGP MISIR LİRASI 0.43001
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9607
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7432
RSD SIRP DİNARI 0.06638
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9247
SYP SURİYE LİRASI 0.00545
THB TAYLAND BAHTI 0.21718
TND TUNUS DİNARI 2.4209
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9624
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25297
OMR UMMAN RİYALİ 17.8146
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6736
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9952
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23259
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4807

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