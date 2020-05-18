TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
2020-05-18 15:44:54 -
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşlığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10146
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06012
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0133
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1827
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8692
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.7920
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.1723
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05333
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.26876
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00046
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.69437
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13498
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37370
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00557
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1435
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09050
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.98275
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88574
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00577
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04729
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01646
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8410
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02103
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12057
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5717
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29010
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.43482
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9970
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6290
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06322
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8198
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01334
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21442
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3698
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9645
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25847
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.8344
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6838
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9402
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22872
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.1085