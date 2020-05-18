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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:44:54 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşlığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10146
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06012
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0133
BHD BAHREYN DİNARI 18.1827
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8692
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7920
BRL BREZİLYA REALİ 1.1723
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05333
CZK ÇEK KORUNASI 0.26876
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00046
MAD FAS DİRHEMİ 0.69437
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13498
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37370
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00557
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1435
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09050
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.98275
HKD HONG KONG DOLARI 0.88574
IQD IRAK DİNARI 0.00577
ISK İZLANDA KRONU 0.04729
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01646
LYD LİBYA DİNARI 4.8410
HUF MACAR FORİNTİ 0.02103
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12057
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5717
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29010
EGP MISIR LİRASI 0.43482
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068
PEN PERU YENİ SOLU 1.9970
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6290
RSD SIRP DİNARI 0.06322
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8198
SYP SURİYE LİRASI 0.01334
THB TAYLAND BAHTI 0.21442
TND TUNUS DİNARI 2.3698
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9645
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25847
OMR UMMAN RİYALİ 17.8344
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6838
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9402
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22872
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1085


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