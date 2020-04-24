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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

2020-04-24 15:44:13 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10511
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06042
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1056
BHD BAHREYN DİNARI 18.4167
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8962
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8188
BRL BREZİLYA REALİ 1.2583
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05416
CZK ÇEK KORUNASI 0.27514
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00045
MAD FAS DİRHEMİ 0.69779
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13712
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36720
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00564
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1698
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09138
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.99492
HKD HONG KONG DOLARI 0.89867
IQD IRAK DİNARI 0.00583
ISK İZLANDA KRONU 0.04740
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01614
LYD LİBYA DİNARI 4.9250
HUF MACAR FORİNTİ 0.02121
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12204
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5973
MXN MEKSİKA PESOSU 0.28139
EGP MISIR LİRASI 0.44112
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069
PEN PERU YENİ SOLU 2.0632
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6607
RSD SIRP DİNARI 0.06394
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8867
SYP SURİYE LİRASI 0.01354
THB TAYLAND BAHTI 0.21474
TND TUNUS DİNARI 2.3901
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9929
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25679
OMR UMMAN RİYALİ 18.0856
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.8240
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9800
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23147
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1819


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