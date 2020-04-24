TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10511
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06042
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1056
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.4167
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8962
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8188
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2583
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05416
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27514
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00045
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.69779
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13712
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.36720
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00564
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1698
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09138
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.99492
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.89867
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00583
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04740
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01614
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9250
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02121
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12204
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5973
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28139
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44112
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0632
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6607
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06394
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8867
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01354
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21474
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3901
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9929
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25679
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.0856
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.8240
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9800
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23147
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.1819