TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10147
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07661
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.7410
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.3611
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09498
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1929
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8362
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71931
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4875
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06252
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35884
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00057
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.87792
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16622
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51510
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00724
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4483
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10827
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2532
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0387
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00675
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05820
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01885
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.9214
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02664
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15384
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9506
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39540
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.51386
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51505
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00078
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2211
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1170
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08063
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.9688
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14609
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00641
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.51505
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26566
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.9335
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.3047
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.28584
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.9219
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.3610
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00035
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3801
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.28238
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5418