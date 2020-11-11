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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:59:42 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10147
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07661
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.7410
BHD BAHREYN DİNARI 21.3611
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09498
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1929
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.8362
BWP BOTSVANA PULASI 0.71931
BRL BREZİLYA REALİ 1.4875
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06252
CZK ÇEK KORUNASI 0.35884
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00057
MAD FAS DİRHEMİ 0.87792
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16622
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.51510
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00724
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4483
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10827
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2532
HKD HONG KONG DOLARI 1.0387
IQD IRAK DİNARI 0.00675
ISK İZLANDA KRONU 0.05820
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01885
LYD LİBYA DİNARI 5.9214
HUF MACAR FORİNTİ 0.02664
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15384
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9506
MXN MEKSİKA PESOSU 0.39540
EGP MISIR LİRASI 0.51386
NAD NAMİBYA DOLARI 0.51505
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00078
PEN PERU YENİ SOLU 2.2211
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.1170
RSD SIRP DİNARI 0.08063
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.9688
SDG SUDAN POUNDU 0.14609
SYP SURİYE LİRASI 0.00641
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.51505
THB TAYLAND BAHTI 0.26566
TND TUNUS DİNARI 2.9335
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.3047
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.28584
OMR UMMAN RİYALİ 20.9219
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.3610
VND VİETNAM DONGU 0.00035
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3801
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.28238
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.5418

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