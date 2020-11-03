TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10754
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07994
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.9807
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|22.4420
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09980
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.3038
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|5.0172
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.74637
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4735
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06553
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36835
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00058
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.91920
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.17507
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52769
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00748
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.5566
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11374
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.3104
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0919
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00709
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06052
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01952
|LYD
|LİBYA DİNARI
|6.1700
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02723
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.16082
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|2.0361
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39939
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.53831
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52775
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00082
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.3405
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1687
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08427
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|6.2167
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.15347
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00673
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52773
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.27245
|TND
|TUNUS DİNARI
|3.0705
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.4212
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.29617
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|21.9783
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.9354
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00037
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4777
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.29584
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.6460