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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:57:42 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10754
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07994
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.9807
BHD BAHREYN DİNARI 22.4420
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09980
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.3038
BAM BOSNA HERSEK MARKI 5.0172
BWP BOTSVANA PULASI 0.74637
BRL BREZİLYA REALİ 1.4735
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06553
CZK ÇEK KORUNASI 0.36835
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00058
MAD FAS DİRHEMİ 0.91920
PHP FİLİPİN PESOSU 0.17507
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.52769
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00748
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.5566
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11374
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.3104
HKD HONG KONG DOLARI 1.0919
IQD IRAK DİNARI 0.00709
ISK İZLANDA KRONU 0.06052
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01952
LYD LİBYA DİNARI 6.1700
HUF MACAR FORİNTİ 0.02723
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.16082
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 2.0361
MXN MEKSİKA PESOSU 0.39939
EGP MISIR LİRASI 0.53831
NAD NAMİBYA DOLARI 0.52775
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00082
PEN PERU YENİ SOLU 2.3405
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.1687
RSD SIRP DİNARI 0.08427
SGD SİNGAPUR DOLARI 6.2167
SDG SUDAN POUNDU 0.15347
SYP SURİYE LİRASI 0.00673
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.52773
THB TAYLAND BAHTI 0.27245
TND TUNUS DİNARI 3.0705
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.4212
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.29617
OMR UMMAN RİYALİ 21.9783
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.9354
VND VİETNAM DONGU 0.00037
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.4777
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.29584
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.6460

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