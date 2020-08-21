TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09828
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06878
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.2508
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.1698
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9662
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.3573
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2994
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05623
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.32592
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00049
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.78570
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14836
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41899
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00606
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3538
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09644
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1300
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.93187
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00605
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05230
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01720
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.2863
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02425
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.13982
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7278
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.32585
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.45337
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00070
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0187
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9337
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07231
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.2695
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00574
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.22869
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6360
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0664
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26329
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.7832
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.1864
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1232
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24556
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.7085