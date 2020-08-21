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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:49:37 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09828
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06878
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.2508
BHD BAHREYN DİNARI 19.1698
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9662
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.3573
BRL BREZİLYA REALİ 1.2994
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05623
CZK ÇEK KORUNASI 0.32592
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00049
MAD FAS DİRHEMİ 0.78570
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14836
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41899
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00606
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3538
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09644
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1300
HKD HONG KONG DOLARI 0.93187
IQD IRAK DİNARI 0.00605
ISK İZLANDA KRONU 0.05230
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01720
LYD LİBYA DİNARI 5.2863
HUF MACAR FORİNTİ 0.02425
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.13982
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7278
MXN MEKSİKA PESOSU 0.32585
EGP MISIR LİRASI 0.45337
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070
PEN PERU YENİ SOLU 2.0187
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9337
RSD SIRP DİNARI 0.07231
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.2695
SYP SURİYE LİRASI 0.00574
THB TAYLAND BAHTI 0.22869
TND TUNUS DİNARI 2.6360
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0664
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26329
OMR UMMAN RİYALİ 18.7832
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.1864
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1232
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24556
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.7085

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