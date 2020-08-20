TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09945
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06996
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.2977
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.3685
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9879
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4139
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3138
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05698
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33194
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00049
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.79457
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14997
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.42444
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00615
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3819
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09725
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1494
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94214
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00612
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05315
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01740
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3412
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02472
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14136
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7500
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.32866
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.45836
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0493
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9702
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07357
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3346
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00581
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23224
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6758
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0892
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26657
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.9658
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.2986
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1465
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24826
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.7666