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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:03:40 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09945
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06996
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.2977
BHD BAHREYN DİNARI 19.3685
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9879
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4139
BRL BREZİLYA REALİ 1.3138
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05698
CZK ÇEK KORUNASI 0.33194
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00049
MAD FAS DİRHEMİ 0.79457
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14997
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42444
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00615
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3819
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09725
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1494
HKD HONG KONG DOLARI 0.94214
IQD IRAK DİNARI 0.00612
ISK İZLANDA KRONU 0.05315
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01740
LYD LİBYA DİNARI 5.3412
HUF MACAR FORİNTİ 0.02472
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14136
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7500
MXN MEKSİKA PESOSU 0.32866
EGP MISIR LİRASI 0.45836
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071
PEN PERU YENİ SOLU 2.0493
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9702
RSD SIRP DİNARI 0.07357
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3346
SYP SURİYE LİRASI 0.00581
THB TAYLAND BAHTI 0.23224
TND TUNUS DİNARI 2.6758
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0892
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26657
OMR UMMAN RİYALİ 18.9658
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.2986
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1465
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24826
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.7666

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