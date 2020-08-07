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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:50:04 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10011
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06948
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.2805
BHD BAHREYN DİNARI 19.2921
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9799
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4073
BRL BREZİLYA REALİ 1.3638
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05662
CZK ÇEK KORUNASI 0.32682
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.78538
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14830
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41511
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00613
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3653
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09698
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1520
HKD HONG KONG DOLARI 0.93838
IQD IRAK DİNARI 0.00609
ISK İZLANDA KRONU 0.05351
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01732
LYD LİBYA DİNARI 5.3299
HUF MACAR FORİNTİ 0.02485
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.13948
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7368
MXN MEKSİKA PESOSU 0.32381
EGP MISIR LİRASI 0.45539
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071
PEN PERU YENİ SOLU 2.0529
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9500
RSD SIRP DİNARI 0.07308
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3044
SYP SURİYE LİRASI 0.00578
THB TAYLAND BAHTI 0.23347
TND TUNUS DİNARI 2.6553
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0809
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26333
OMR UMMAN RİYALİ 18.9145
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.2576
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1346
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24740
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.8345

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