TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10011
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06948
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.2805
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.2921
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9799
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4073
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3638
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05662
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.32682
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.78538
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14830
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41511
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00613
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3653
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09698
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1520
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.93838
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00609
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05351
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01732
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3299
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02485
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.13948
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7368
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.32381
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.45539
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0529
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9500
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07308
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3044
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00578
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23347
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6553
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0809
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26333
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.9145
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.2576
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1346
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24740
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.8345