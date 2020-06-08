TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09825
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06153
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.9950
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.9490
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8452
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8976
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3666
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05276
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28760
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00049
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.69970
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13585
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40317
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00565
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2836
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08973
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0102
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.87450
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00568
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05112
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01706
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8211
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02222
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12388
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5882
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31446
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.41934
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9757
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7243
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06502
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8719
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01317
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21557
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3867
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9392
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25499
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.6040
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.5593
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9645
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22800
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4196