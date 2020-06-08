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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:40:38 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09825
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06153
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9950
BHD BAHREYN DİNARI 17.9490
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8452
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8976
BRL BREZİLYA REALİ 1.3666
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05276
CZK ÇEK KORUNASI 0.28760
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00049
MAD FAS DİRHEMİ 0.69970
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13585
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40317
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00565
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2836
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08973
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0102
HKD HONG KONG DOLARI 0.87450
IQD IRAK DİNARI 0.00568
ISK İZLANDA KRONU 0.05112
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01706
LYD LİBYA DİNARI 4.8211
HUF MACAR FORİNTİ 0.02222
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12388
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5882
MXN MEKSİKA PESOSU 0.31446
EGP MISIR LİRASI 0.41934
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9757
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7243
RSD SIRP DİNARI 0.06502
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8719
SYP SURİYE LİRASI 0.01317
THB TAYLAND BAHTI 0.21557
TND TUNUS DİNARI 2.3867
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9392
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25499
OMR UMMAN RİYALİ 17.6040
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5593
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9645
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22800
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4196

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