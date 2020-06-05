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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:48:11 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09825
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06168
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9867
BHD BAHREYN DİNARI 17.9115
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8413
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8815
BRL BREZİLYA REALİ 1.3224
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05265
CZK ÇEK KORUNASI 0.28796
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00049
MAD FAS DİRHEMİ 0.70092
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13573
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40156
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00560
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2947
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08948
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0123
HKD HONG KONG DOLARI 0.87269
IQD IRAK DİNARI 0.00567
ISK İZLANDA KRONU 0.05149
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01692
LYD LİBYA DİNARI 4.8065
HUF MACAR FORİNTİ 0.02225
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12366
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5850
MXN MEKSİKA PESOSU 0.31057
EGP MISIR LİRASI 0.41653
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9710
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7249
RSD SIRP DİNARI 0.06521
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8568
SYP SURİYE LİRASI 0.01315
THB TAYLAND BAHTI 0.21498
TND TUNUS DİNARI 2.3903
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9352
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25436
OMR UMMAN RİYALİ 17.5673
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5393
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9570
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22722
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4030

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