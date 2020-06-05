TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09825
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06168
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.9867
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.9115
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8413
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8815
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3224
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05265
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28796
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00049
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70092
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13573
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40156
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00560
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2947
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08948
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0123
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.87269
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00567
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05149
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01692
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8065
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02225
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12366
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5850
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31057
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.41653
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9710
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7249
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06521
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8568
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01315
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21498
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3903
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9352
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25436
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.5673
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.5393
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9570
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22722
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4030