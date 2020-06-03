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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:50:51 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09811
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06072
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9710
BHD BAHREYN DİNARI 17.8412
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8341
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8392
BRL BREZİLYA REALİ 1.2959
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05241
CZK ÇEK KORUNASI 0.28303
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.69268
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13484
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39490
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00553
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1198
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08925
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.99600
HKD HONG KONG DOLARI 0.86923
IQD IRAK DİNARI 0.00564
ISK İZLANDA KRONU 0.04995
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01680
LYD LİBYA DİNARI 4.7871
HUF MACAR FORİNTİ 0.02179
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12241
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5809
MXN MEKSİKA PESOSU 0.31056
EGP MISIR LİRASI 0.41896
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066
PEN PERU YENİ SOLU 1.9832
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7091
RSD SIRP DİNARI 0.06411
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8163
SYP SURİYE LİRASI 0.01309
THB TAYLAND BAHTI 0.21346
TND TUNUS DİNARI 2.3584
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9276
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25182
OMR UMMAN RİYALİ 17.4983
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5019
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9416
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22512
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2968

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