TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09811
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06072
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.9710
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.8412
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8341
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8392
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2959
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05241
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28303
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.69268
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13484
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39490
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00553
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1198
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08925
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.99600
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.86923
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00564
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04995
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01680
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.7871
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02179
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12241
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5809
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31056
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.41896
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00066
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9832
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7091
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06411
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8163
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01309
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21346
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3584
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9276
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25182
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.4983
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.5019
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9416
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22512
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2968