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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:44:03 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09948
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06090
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0153
BHD BAHREYN DİNARI 18.0402
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8545
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8404
BRL BREZİLYA REALİ 1.2771
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05303
CZK ÇEK KORUNASI 0.28188
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.69632
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13535
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38921
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00555
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2101
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09024
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.99731
HKD HONG KONG DOLARI 0.87881
IQD IRAK DİNARI 0.00571
ISK İZLANDA KRONU 0.05013
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01671
LYD LİBYA DİNARI 4.8324
HUF MACAR FORİNTİ 0.02193
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12271
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5774
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30893
EGP MISIR LİRASI 0.42762
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9854
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7112
RSD SIRP DİNARI 0.06435
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8319
SYP SURİYE LİRASI 0.01324
THB TAYLAND BAHTI 0.21506
TND TUNUS DİNARI 2.3749
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9491
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25415
OMR UMMAN RİYALİ 17.6946
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6079
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9444
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22738
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2466

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