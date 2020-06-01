TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
2020-06-01 15:44:03 -
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09948
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06090
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0153
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.0402
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8545
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8404
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2771
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05303
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28188
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.69632
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13535
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38921
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00555
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2101
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09024
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.99731
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.87881
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00571
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05013
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01671
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8324
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02193
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12271
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5774
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30893
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42762
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9854
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7112
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06435
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8319
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01324
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21506
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3749
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9491
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25415
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.6946
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6079
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9444
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22738
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2466