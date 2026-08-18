Mağdur emekçilerden DEM'li belediyelere tepki: Ekmeğimizle oynadılar, yeni işçi alıyorlar!

Diyarbakır'da işten çıkarılan belediye işçilerinin eylemi dile kolay 778 gündür aralıksız bir şekilde devam ediyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen Dem Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçiler, her gün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek yaz kış ve sıcak soğuk demeden eylem yapıyor.

HANİ KADRO FAZLASI VARDI

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası öncülüğünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan işçiler, Dem Partili belediyelerin son işçi alımlarına tepki gösterdi.

Belediye yönetimlerinin işçi kıyımlarına "kadro fazlası var " diyerek kılıf bulmaya çalıştığını ancak her gün yeni alımlar yaparak büyük bir çelişkiye imza attığını belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç, bunun insanların aklıyla alay etmek olduğunu söyledi.

Dinç, "Biz yeni alım yapmayın demiyoruz. Ancak fazlalık var diyerek haksız yere insanları işten çıkarırken bunların yerine her gün yeni alımlar yapıyorsanız bunun bir izahı yok. Sabır taşı çatladı. Bu insanlar bu zulmü hak edecek ne yaptı? Haksız yere işten atıyorsunuz, mahkemeleri kazanıyorlar kararları uygulanmıyorsunuz ve her gün onlarca yeni alım yapıyorsunuz. Buradan bir kez daha belediye yönetimlerine çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'nin toplumsal barış ve huzuru konuştuğu bu güzel günlerde bu zulme son verin. Hiç bir şey yapmıyorsunuz bari mahkeme kararlarını uygulayın" diye konuştu.