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Gündem Mağdur emekçilerden DEM'li belediyelere tepki: Ekmeğimizle oynadılar, yeni işçi alıyorlar!
Gündem

Mağdur emekçilerden DEM'li belediyelere tepki: Ekmeğimizle oynadılar, yeni işçi alıyorlar!

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Mağdur emekçilerden DEM'li belediyelere tepki: Ekmeğimizle oynadılar, yeni işçi alıyorlar!

Diyarbakır'da DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. İşçilerin mahkeme kararlarına rağmen işlerine iade edilmediklerini belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç,"İşçi fazlası var diyerek kıyım yapanlar her gün yeni alım yapıyor. Samimiyet ve vicdan bunun neresinde?" diyerek tepki gösterdi.

Diyarbakır'da işten çıkarılan belediye işçilerinin eylemi dile kolay 778 gündür aralıksız bir şekilde devam ediyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen Dem Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçiler, her gün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek yaz kış ve sıcak soğuk demeden eylem yapıyor.

HANİ KADRO FAZLASI VARDI

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası öncülüğünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan işçiler, Dem Partili belediyelerin son işçi alımlarına tepki gösterdi.

Belediye yönetimlerinin işçi kıyımlarına "kadro fazlası var " diyerek kılıf bulmaya çalıştığını ancak her gün yeni alımlar yaparak büyük bir çelişkiye imza attığını belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç, bunun insanların aklıyla alay etmek olduğunu söyledi.

Dinç, "Biz yeni alım yapmayın demiyoruz. Ancak fazlalık var diyerek haksız yere insanları işten çıkarırken bunların yerine her gün yeni alımlar yapıyorsanız bunun bir izahı yok. Sabır taşı çatladı. Bu insanlar bu zulmü hak edecek ne yaptı? Haksız yere işten atıyorsunuz, mahkemeleri kazanıyorlar kararları uygulanmıyorsunuz ve her gün onlarca yeni alım yapıyorsunuz. Buradan bir kez daha belediye yönetimlerine çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'nin toplumsal barış ve huzuru konuştuğu bu güzel günlerde bu zulme son verin. Hiç bir şey yapmıyorsunuz bari mahkeme kararlarını uygulayın" diye konuştu.

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Yorumlar

Cengiz

Zaten yeni işçi almak için dizi çıkardılar,bunların yapacağı bu
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