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Gündem Sivas’tan kahreden kaza haberi! Minibüs şarampole uçtu: 4 can kaybı, 10 yaralı
Gündem

Sivas’tan kahreden kaza haberi! Minibüs şarampole uçtu: 4 can kaybı, 10 yaralı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sivas’tan kahreden kaza haberi! Minibüs şarampole uçtu: 4 can kaybı, 10 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Hayati Aras'ın kullandığı 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, Sivas-Suşehri kara yolunun Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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