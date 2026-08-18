  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor!  Reis’in fotoğrafı asıldı, dualar edildi! Menderes’te hizmet dönemi başladı İspanya'nın turistik kentinde depreme ilişkin son durum: Hazırlıklarımız sürüyor açıklaması... Paşa kılıcı bitkisine defne yaprağı gömün: Zarar yok oluyor... O şaşırtan nedeni Gece uykusundan saatler sonra bu şekilde tuvalete kalkmak ihtiyacı geliyorsa bu maalesef hastalık ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Müzakere yok, abluka sürüyor Oyuncu Ufuk Özkan, setlere geri döndü: Karaciğer naklinin ardından ilk kez görüntülendi Suriye’deki basın toplantısına damga vuran korkunç açıklama
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Borsa günü yatay seyirle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,17 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,28 ile bilişim oldu.

#1
Foto - Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 14.127,98 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 158,2 milyar lira oldu.

#2
Foto - Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,17 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,28 ile bilişim oldu.

#3
Foto - Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik anlaşma umutlarının zayıflaması ve Hürmüz Boğazı'nda petrol trafiğine ilişkin belirsizliğin sürmesiyle Brent petrolün değer kazanması enflasyon endişelerini artırırken, negatif bir seyir izleniyor.

#4
Foto - Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de FOMC toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası zarar ettirdi
Ekonomi

New York borsası zarar ettirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası günü düşüşle kapatarak yatırımcılarına zarar ettirdi.

Provokatif söylemlere yargı tokadı! Rabia Coşkun gözaltında
Gündem

Provokatif söylemlere yargı tokadı! Rabia Coşkun gözaltında

Yargı Kayseri’deki dezenformasyon mitingine tokadı yapıştırdı. Miting adı altındaki organizasyonda basın açıklaması bahanesiyle toplumu yanl..
40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı
Gündem

40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı

Bugün onlarca ülkede etkin olan ve milyarlarca dolarlık servetin sahibi olan Kuriş ailesinin, Batı’da nasıl palazlanıp büyüdüğünü gözler önü..
Dev operasyon için düğmeye basıldı! Dört büyük örgüte darbe indirildi!
Gündem

Dev operasyon için düğmeye basıldı! Dört büyük örgüte darbe indirildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, son dönemde öne çıkan yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen sor..
Bağcılar’da dehşet: Komşusunu bıçakladı, sokağa çıkıp önüne gelen 3 kişiyi vurdu: 4 yaralı
Gündem

Bağcılar’da dehşet: Komşusunu bıçakladı, sokağa çıkıp önüne gelen 3 kişiyi vurdu: 4 yaralı

İstanbul Bağcılar’da iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, tartıştığı komşusunu bıçakladıktan sonra evinden aldığı sil..
Limon diyeti ile 1 haftada 2 kilo nasıl verilir?
Kadın - Aile

Limon diyeti ile 1 haftada 2 kilo nasıl verilir?

Limon hem kilo vermenizi sağlayacak, hem de cildinizi güzelleştirecek! 1 haftada 2 kilo nasıl verilir? Bu sorular herkesin merak ettiği konu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23