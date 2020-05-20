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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:54:21 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09999
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06016
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9703
BHD BAHREYN DİNARI 17.9848
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8486
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7609
BRL BREZİLYA REALİ 1.1796
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05290
CZK ÇEK KORUNASI 0.27139
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00046
MAD FAS DİRHEMİ 0.69146
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13419
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37732
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00553
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1206
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08980
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.98252
HKD HONG KONG DOLARI 0.87613
IQD IRAK DİNARI 0.00571
ISK İZLANDA KRONU 0.04757
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01637
LYD LİBYA DİNARI 4.7877
HUF MACAR FORİNTİ 0.02123
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12081
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5604
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29055
EGP MISIR LİRASI 0.42921
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9817
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6385
RSD SIRP DİNARI 0.06333
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.7999
SYP SURİYE LİRASI 0.01320
THB TAYLAND BAHTI 0.21339
TND TUNUS DİNARI 2.3650
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9428
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25473
OMR UMMAN RİYALİ 17.6379
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5697
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9384
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22676
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1685

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