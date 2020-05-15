TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10225
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06047
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0394
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.3055
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8814
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.7945
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.1892
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05364
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27060
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.69943
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13623
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37236
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00560
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1592
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09109
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.98551
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.89158
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00581
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04739
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01641
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8771
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02105
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12112
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5882
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28837
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.43903
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0026
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6356
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06346
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8439
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01343
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21517
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3821
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9772
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25953
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.9466
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.7397
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9560
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23046
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.1144