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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:59:03 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10225
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06047
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0394
BHD BAHREYN DİNARI 18.3055
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8814
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7945
BRL BREZİLYA REALİ 1.1892
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05364
CZK ÇEK KORUNASI 0.27060
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.69943
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13623
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37236
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00560
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1592
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09109
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.98551
HKD HONG KONG DOLARI 0.89158
IQD IRAK DİNARI 0.00581
ISK İZLANDA KRONU 0.04739
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01641
LYD LİBYA DİNARI 4.8771
HUF MACAR FORİNTİ 0.02105
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12112
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5882
MXN MEKSİKA PESOSU 0.28837
EGP MISIR LİRASI 0.43903
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068
PEN PERU YENİ SOLU 2.0026
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6356
RSD SIRP DİNARI 0.06346
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8439
SYP SURİYE LİRASI 0.01343
THB TAYLAND BAHTI 0.21517
TND TUNUS DİNARI 2.3821
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9772
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25953
OMR UMMAN RİYALİ 17.9466
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.7397
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9560
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23046
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1144

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