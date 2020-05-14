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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:45:58 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10314
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06084
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0724
BHD BAHREYN DİNARI 18.4264
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8950
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8371
BRL BREZİLYA REALİ 1.1824
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05399
CZK ÇEK KORUNASI 0.27227
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.70530
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13759
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37302
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00565
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1739
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09209
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.99127
HKD HONG KONG DOLARI 0.89805
IQD IRAK DİNARI 0.00585
ISK İZLANDA KRONU 0.04744
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01644
LYD LİBYA DİNARI 4.9079
HUF MACAR FORİNTİ 0.02118
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12186
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6036
MXN MEKSİKA PESOSU 0.28632
EGP MISIR LİRASI 0.44222
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069
PEN PERU YENİ SOLU 2.0237
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6443
RSD SIRP DİNARI 0.06386
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8846
SYP SURİYE LİRASI 0.01353
THB TAYLAND BAHTI 0.21664
TND TUNUS DİNARI 2.3863
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9916
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26085
OMR UMMAN RİYALİ 18.0806
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.8223
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9667
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23217
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1544

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