TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10314
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06084
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0724
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.4264
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8950
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8371
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.1824
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05399
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27227
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70530
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13759
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37302
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00565
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1739
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09209
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.99127
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.89805
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00585
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04744
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01644
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9079
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02118
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12186
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6036
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28632
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44222
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0237
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6443
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06386
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8846
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01353
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21664
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3863
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9916
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26085
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.0806
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.8223
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9667
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23217
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.1544