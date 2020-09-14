  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB
Ekonomi

TCMB

Merkez Bankası kurlar | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye'nin para ve kredi politikasını yürüten, devletin mali danışmanlığını yapan bağımsız bir kurumdur. Ekonomiyi yakından takiq edenler kurları, altın fiyatları merak ediyor. Pek çok kişi ‘Bugün dolar ne kadar TCMB’ konusunu araştırıyor. TCMB kurlar | TCMB döviz kurları | TCMB altın fiyatı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:17:00 -
TCMB

Merkez Bankası | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurları, döviz ve altın fiyatları sık sık internette araştırılıyor. Vatandaşlar döviz kurlarını, gram altın, çeyrek altın fiyatlarını ve döviz çevirme işlemlerini merak ediyor. Peki, TCMB güncel kurlar nasıl öğrenilir?

TCMB kurlar

Dövizle iş yapanlar ve yatırımcılar sık sık gün içerisinde kur araştırması yapıyor. Kur yabancı para birimlerinin ulusal para cinsinden değerini ifade ediyor. Yani yabancı paraların kaç TL'ye karşılık geldiği kur anlamındadır. Gün içerisinde vatandaşlar dolar ve euro'nun ne kadar olduğunu merak ediyor. Güncel kura yeniakit.com.tr anasayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca güncel kura arama motorlarından ulaşabilirsiniz. Elbette Merkez Bankası internet sayfasından da son rakamlara ulaşmanız mümkün.

TCMB KURLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TCMB bugün

Türkiye Merkez Bankası internet sitesi üzerinden günlük yabancı para birimlerinin kaç TL’ye denk geldiğini yani kurları öğrenmeniz mümkün. 14 Eylül 2020’de 1 ABD doları 7.43 TL’ye karşılık geliyor.

TCMB BUGÜN DÖVİZ KURLARI İÇİR TIKLAYINIZ

TCMB istatistikler

Ekonomiyle yakından ilgilenenler istatistiksel verilere ulaşmak ister. Merkez Bankası istatistik sayfasıyla konu hakkında bilgi edinmek isteyenlere kolaylık sağlıyor.

TCMB İSTATİSTİK SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Merkez Bankası altın

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu durum ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi. Türkiye ise bu süreci çok daha hafif atlatmaya hazırlanıyor. Pandemi özellikle altın fiyatının yükselmesine yol açtı. Altın yatırımcıları bu durumdan son derece memnun. Altın fiyatlarını arama motorlarından ve döviz uygulamalarından saniyeler içinde öğrenebilirsiniz.

Döviz Euro çevir

Döviz kurlarını araştıranlar para birimlerini çevirmek, 100 doların kaç liraya denk geldiğini araştırıyor. Döviz çevirme işlemi için kağıdı kalemi elinize alıp hesap yapmanıza gerek yok. Bu işlemi sizin yerinize yapacak internet siteleri ve uygulamalar bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler
Dünya

Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet istifa etti.

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’
Dünya

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze Şehri denizinin derinliklerinde 'değerli' bir askeri haz..
Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!
Gündem

Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!

İstanbul'da kadınları, eşleri ile aralarını düzeltme bahanesi ile dolandırıp taciz eden kendisini 'cinci hoca' diye tanıtan B. D.'nin PKK'lı..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı