Merkez Bankası | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurları, döviz ve altın fiyatları sık sık internette araştırılıyor. Vatandaşlar döviz kurlarını, gram altın, çeyrek altın fiyatlarını ve döviz çevirme işlemlerini merak ediyor. Peki, TCMB güncel kurlar nasıl öğrenilir?

TCMB kurlar

Dövizle iş yapanlar ve yatırımcılar sık sık gün içerisinde kur araştırması yapıyor. Kur yabancı para birimlerinin ulusal para cinsinden değerini ifade ediyor. Yani yabancı paraların kaç TL'ye karşılık geldiği kur anlamındadır. Gün içerisinde vatandaşlar dolar ve euro'nun ne kadar olduğunu merak ediyor. Güncel kura yeniakit.com.tr anasayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca güncel kura arama motorlarından ulaşabilirsiniz. Elbette Merkez Bankası internet sayfasından da son rakamlara ulaşmanız mümkün.

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TCMB bugün

Türkiye Merkez Bankası internet sitesi üzerinden günlük yabancı para birimlerinin kaç TL’ye denk geldiğini yani kurları öğrenmeniz mümkün. 14 Eylül 2020’de 1 ABD doları 7.43 TL’ye karşılık geliyor.

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TCMB istatistikler

Ekonomiyle yakından ilgilenenler istatistiksel verilere ulaşmak ister. Merkez Bankası istatistik sayfasıyla konu hakkında bilgi edinmek isteyenlere kolaylık sağlıyor.

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Merkez Bankası altın

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu durum ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi. Türkiye ise bu süreci çok daha hafif atlatmaya hazırlanıyor. Pandemi özellikle altın fiyatının yükselmesine yol açtı. Altın yatırımcıları bu durumdan son derece memnun. Altın fiyatlarını arama motorlarından ve döviz uygulamalarından saniyeler içinde öğrenebilirsiniz.

Döviz Euro çevir

Döviz kurlarını araştıranlar para birimlerini çevirmek, 100 doların kaç liraya denk geldiğini araştırıyor. Döviz çevirme işlemi için kağıdı kalemi elinize alıp hesap yapmanıza gerek yok. Bu işlemi sizin yerinize yapacak internet siteleri ve uygulamalar bulunuyor.