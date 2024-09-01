TCG GÖKSU fırkateyninde gururlandıran anlar! SAT personeli yerini aldı! Milli Savunma Bakanlığı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG GÖKSU fırketeyninde Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış eğitimlerinin yapıldığını bildirdi.
MSB tarafından paylaşılan görüntülerde, Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG GÖKSU fırketeyninde Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış eğitimlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak etmekte olan TCG GÖKSU fırkateynimiz, 22 ve 28 Ağustos 2024 tarihlerinde Libya açıklarında SAT personelinin de katılımıyla helikopter iniş/kalkış eğitimleri icra etti." bilgisine yer verildi.
Aktüel
Antalya'da denizden 1 milyon TL çıkaracak: Herkes onu arıyor! Petrol, doğalgaz artık para etmeyecek
Teknoloji
Bayraktar TB-2 İHA'lar dünyayı kasıp kavurdu! Milli Savunma hamleleri dünyanın dilinden düşmüyor
Gündem
Türkiye-Irak-BAE ve Katar ilk bakanlar zirvesi için İstanbul’da buluşuyor: Kalkınma Yolu Projesi