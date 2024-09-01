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Teknoloji TCG GÖKSU fırkateyninde gururlandıran anlar! SAT personeli yerini aldı! Milli Savunma Bakanlığı açıklaması
Teknoloji

TCG GÖKSU fırkateyninde gururlandıran anlar! SAT personeli yerini aldı! Milli Savunma Bakanlığı açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-09-01 17:42:00 - 2024-09-01 17:44:49
TCG GÖKSU fırkateyninde gururlandıran anlar! SAT personeli yerini aldı! Milli Savunma Bakanlığı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG GÖKSU fırketeyninde Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış eğitimlerinin yapıldığını bildirdi.

MSB tarafından paylaşılan görüntülerde, Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG GÖKSU fırketeyninde Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış eğitimlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak etmekte olan TCG GÖKSU fırkateynimiz, 22 ve 28 Ağustos 2024 tarihlerinde Libya açıklarında SAT personelinin de katılımıyla helikopter iniş/kalkış eğitimleri icra etti." bilgisine yer verildi.

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