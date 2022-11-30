TCG BODRUM Korveti envanterden çıkartıldı

Fransız D’Estienne d’Orves sınıfı olarak 2000’li yıllarda Fransa’dan 6 adet alınan Burak sınıfı korvetlerden TCG BODRUM’un, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sitesinde bulunan “Platformlar” başlığındaki “Korvetler” kategorisinden silindiği anlaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu tip işlemleri gemi envanterden çıkmış ise yaptığı biliniyor.

TCG BODRUM’un envanterden çıkartılmasıyla Türk Donanması’nda aktif olarak görev alan korvet sayısı 5’e düştü. Geçtiğimiz yıllarda bazı Burak sınıfı gemilerin modernizasyon sürecine sokulduğu ve eskiyen sistemlerin yerli sistemlerle değiştirildiği biliniyor. Örneğin bu kapsamda TCG BARTIN (F-504) ve TCG BEYKOZ (F-503) , Roketsan üretimi L-UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) ile donatılmış ve icra edilen atış testlerinde ALBATROS-K Süratli Suüstü Hedef İnsansız Sistemi’ni tam isabetle vurmuştu.

76mm Baş Topu, MAR-D 3D Arama Radarı, AKR-D Atış Kontrol Radarı ve L-UMTAS ATGM entegrasyonuyla başlayan modernizasyon faaliyetlerine, diğer yerli sistemlerin de entegre edilmesi ve böylelikle BURAK Sınıfı Korvetler’in muharebe yeteneklerinin arttırılması hedeflenerek başlanılmıştı.

Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) envantere girmeye başladıkça Burak sınıfı korvetlerin sayısının azalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. BURAK Sınıfı Korvetlerin, her ne kadar iskelet bakımından sağlam olsalar da elektronik, motor ve iç hacim bakımından günümüz isterlerini karşılamaktan uzak gemiler olduğu üzerinde duruluyor.

BURAK Sınıfı Korvetler

Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 5 adet BURAK Sınıfı Korvet bulunuyor. Bunlar; TCG BOZCAADA (F-500), TCG BANDIRMA (F-502), TCG BEYKOZ (F-503), TCG BARTIN (F-504) ve TCG BAFRA (F-505)’dır.

İlk olarak Fransız Donanması’na hizmet eden ve 2000’li yılların başından itibaren Türk Donanması’na katılan BURAK Sınıfı Korvetler, 41 ila 43 yaşındalar. Korvetler; 80.52 metre boya, 10.2 metre genişliğe, 3.42 metre drafta, 1325 ton tam yük deplasmana, 23 knots seyir hızına ve 85 kişilik mürettebat kapasitesine sahiptirler.

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