TCG Bayraktar gemisi sağlık hizmeti: On binlerce hasta tedavi edildi! Müthiş gelişme
Baykar'ın ürettiği Bayraktar gemisinden müthiş dev adım: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Bayraktar gemisinin İskenderun'da hastane halinde sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini açıkladı. TCG Bayraktar gemisi sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yüzer hastaneye çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da, depremde yaralanan vatandaşlar için ameliyat dahil tedavi hizmeti devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"TCG Bayraktar gemimiz, İskenderun'da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bugün bir vatandaşımızın apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, 10 bininci hastamız olarak da bir evladımız gemide tedavi edildi. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Türkiye Vakti."
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