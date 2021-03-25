TCG Anadolu'ya katlanır kanatlı SİHA'lar geliyor!

Savunma Sanayii Başkanlığı Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse, İTÜ SAVTEK tarafından düzenlenen STG’21 etkinliğinde, önemli açıklamalarda bulundu.

Köse, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen üretim faaliyetlerinde devam eden TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin katlanabilir kanatlı silahlı insansız hava araçlarıyla donatılacağını ve bu SİHA’ların, 100-150 metre mesafeden iniş/kalkış gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Köse'ye göre bunun için TCG ANADOLU’da, asgari seviyede bir modifikasyon yapılacak. Söz konusu SİHA’ların hava-hava angajmanı gerçekleştiremeyeceği ancak satıhtaki hedeflere yönelik hava harekatı gerçekleştirebileceği bilgisi paylaşıldı.

TCG ANADOLU’da kullanılacak söz konusu SİHA, Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 olacak.

TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekât alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu (Arap Yarımadasının kuzeyi, Hindistan’ın batısı) ile Atlantik Okyanusu (Avrupa’nın batısı, Afrika’nın kuzeybatısı)’nda kullanılabilecektir.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacaktır.

Ayrıca, F-35B gibi dikey iniş ile kısa mesafede kalkış yapabilecek taktik uçaklarında konuşlanabileceği TCG ANADOLU ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım kabiliyetini, orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecektir. TCG ANADOLU, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir revir/hastaneye sahip olacak ve insani yardım operasyonlarında Hastane Gemisi olarak görev yapabilecektir.

Tam yüklü deplasmanda 27,436 ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilmesi planlanan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde yer alan en büyük deniz platformu olacaktır.

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