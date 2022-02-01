  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TCG Anadolu'da sürpriz gelişme!
Gündem

TCG Anadolu'da sürpriz gelişme!

TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi'nde, Bayraktar TB3 SİHA'ların rahatça kullanabilmesi için tasarım değişikliği yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 07:58:00 - 2022-02-01 08:13:49
TCG Anadolu'da sürpriz gelişme!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3 ile ilgili yapılan açıklamada, "Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu, bu yıl yapacak. Ardından ise Çok Amaçlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU'ya Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlanacak." ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından paylaşılan görselde ise TCG ANADOLU'nun tasarımında birtakım farklılıklar olduğu görüldü. Uçakların havalanmasını sağlayan ski-jump rampası uzatılırken, platformların geminin içine konulmasını sağlayan asansörün arkasındaki boşluk ise kapatıldı.

Kaynak: Savunmasayanist

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay