TCG Anadolu göreve hazırlanıyor

Demir, SİHA ve Hürjet gibi milli hava araçlarının gemide görev yapabilmeleri için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bayraktar'la temasa geçildi

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçak gemisiyle ilgili beyanatlar vermesinin ardından araştırmalara başladıklarını dile getirdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’la önemli bir görüşme yaptıklarını ifade eden Demir, şöyle dedi: “Kendileri, 2020 Ocak ayında çalışmanın içine girdiler. Gemiyle ilgili verileri kendilerine gönderdik. Daha önce de Baykar olarak gemiye ziyaret yaptılar. Bu ilk ziyaretleri değil. Tersane bu konuda belirli tasarım çalışmaları yaptı. Çeşitli opsiyonlar çalıştılar. Baykar, yeni bir dönüştürülmüş SİHA geliştirmekle ilgili faaliyetlere başladı. Gemi üzerinde kalkışı ve inişi kolaylaştıracak tedbirlere yönelik çalışmalar geçen seneden beri devam ediyor. İş belli bir noktaya geldi. Ete kemiğe bürünme aşamasında da yeni bir ziyaret yapıldı. ‘Gemi devreye alındığında neler konulabilir üzerine’ sorusuna yanıt aranıyor. Çalışmalar devam ediyor.”

Tüm gücümüzle çalışıyoruz

İsmail Demir, TCG Anadolu gemisinin teslimat süresinin başlangıçta 2022 ortaları olarak öngörüldüğünü hatırlattı. İlk kaynak sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tersaneyi teşvik etmesiyle bu sürenin bir yıl öne çekilmesi için çalışma yapıldığını anımsattı. Demir, geminin teslimatıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Beklentimiz bu sene bitmeden üçüncü çeyrekte teslim almaktı. Biraz uzadı ama salgın süreci, tersanenin tam kapasite çalışmaması gibi bazı konular da var. Her halükarda 2022 gelmeden teslimatın yapılması için projeyi takip ediyoruz, tersaneyi de bu konuda teşvik ediyoruz. Alt sistemleri yapan bir dizi firmamız bu konuda son derece kararlı şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah bir aksilik olmazsa sene bitmeden bu işi yapmayı, teslim etmeyi hedefliyoruz.”