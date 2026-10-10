  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray'dan nefes kesen galibiyet Kardeş Azerbaycan’a bu zulüm yakışmıyor! Başörtüsü baskısı öğretmenlere kadar uzandı Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı’ya “yalan haber” soruşturmasında tutuklama talebi! Türk futbolunda deprem etkisi! TFF, Vincenzo Montella ile yolları ayırdı! Türk futbolunda erken seçim krizine son nokta konuldu! TFF'de deprem gibi istifalar peş peşe geldi! Pezeşkiyan Putin’e neden teşekkür etti? Putin’in doğum günü Almanya’da kavga çıkardı! Merz eski başbakana öfke kustu: Ahlaksız! Şok iddalar! ABD, 2 yıl içinde Filistin’i tanıyacak: Netanyahu, Filistin Devletini kuruyor ABD’nin İran bataklığı Kongre raporuyla ortaya çıktı! 81 hava aracı kayıp veya ağır hasarlı Küstah İsrail'den Nobel Komitesi'ne alçak tepki! Soykırımı belgeleyen hukukçuya ödül verilmesi siyonistleri çıldırttı!
Aktüel TCG Alemdar, Ege’nin derinliklerinde Osmanlı izi arayacak
Aktüel

TCG Alemdar, Ege’nin derinliklerinde Osmanlı izi arayacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TCG Alemdar, Ege’nin derinliklerinde Osmanlı izi arayacak

TCG Alemdar, Osmanlı batıklarını ve deniz altındaki arkeolojik kalıntılar ile askerî kültür varlıklarını ortaya çıkarmak amacıyla Koyun Adaları ve Didim açıklarında araştırmalara başladı.

TCG Alemdar, Osmanlı batıklarını ve deniz altındaki arkeolojik kalıntılar ile askerî kültür varlıklarını ortaya çıkarmak amacıyla Koyun Adaları ve Didim açıklarında araştırmalara başladı.
ge’nin derinliklerinde yüzyıllardır gün ışığına çıkmayı bekleyen bir tarih yatıyor. Türk Deniz Kuvvetlerinin kurtarma gemisi TCG Alemdar, Millî Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında 18 Ekim’e kadar Koyun Adaları ve Didim açıklarında Osmanlı batıklarını tespit etmek ve denizin altında saklı arkeolojik kalıntılar ile askerî kültür varlıklarını gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara başladı.

 

Ege’nin derinliklerinde Osmanlı izi arayacak

Koyun Adaları, Osmanlı denizcilik tarihi açısından özel bir yere sahip. Bölge, Osmanlı donanmasının 1695 yılında Venedik karşısında kazandığı deniz zaferinin izlerini taşıyor. Dokuz Eylül Üniversitesinin su altı arkeolojisi çalışmalarında, 1695 Koyun Adaları Deniz Savaşı’nda batmış Venedik kalyonları daha önce belgelenmişti. Yaklaşık 80 metre derinlikteki batıklarda Osmanlı-Venedik savaşına ilişkin bronz toplar, gülle ve mühimmatın yanı sıra gemilere ait parçalar, çapalar ve mutfak eşyaları bulunmuştu. Didim açıkları da Osmanlı dönemine ait su altı mirası açısından dikkati çekiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi kayıtlarında, Didim açıklarında yaklaşık 65 metre derinlikte Osmanlı dönemine tarihlenen bir Rus savaş gemisi belgelendi.

TCG Alemdar, yalnızca klasik bir kurtarma gemisi değil, su altı arama ve kurtarma faaliyetleri için özel olarak tasarlanmış bir platform. 2017 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren gemi; su altı arama, dalış, enkaz çıkarma ve denizaltı kurtarma gibi görevleri yerine getirebilecek kabiliyetlere sahip. Ege’nin derinliklerindeki çalışma, Türk Deniz Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyeti ile akademik su altı arkeolojisini aynı sahada buluşturuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23