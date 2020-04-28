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Aktüel

TCDD'den demir yolu hattında ot ilaçlama çalışması

2020-04-28 12:12:23 -
TCDD'den demir yolu hattında ot ilaçlama çalışması

SAKARYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce Arifiye-Eskişehir arası demir yolu hattı, otla mücadele çalışmaları kapsamında 27 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde ilaçlanacak.

TCDD Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle söz konusu demir yolu hattı çevresinde vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca, vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

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