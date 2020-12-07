TCDD Taşımacılık AŞ'den Çin'e giden ihracat treni hakkında açıklama:

ANKARA (AA) - TCDD Taşımacılık AŞ'den, Türkiye'den Çin'e 8 bin 693 kilometre yol katedecek ilk blok ihracat treninin, Kayseri'de yapılan kontrollerinin ardından sorunsuz bir şekilde Sivas'a doğru hareket ettiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ihracat treninin, başlangıç durağı olan Çerkezköy'den itibaren hiçbir sorun yaşamadan sırasıyla İzmit (Köseköy), Bilecik, Eskişehir, Ankara ve son olarak bugün saat 12.10’da Kayseri'ye ulaştığı ifade edildi.

Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol katedecek ilk ihracat treninin, Kayseri'de yapılan kontrollerinin ardından saat 12.50'de Sivas'a doğru hareket ettiği belirtilen açıklamada, trenin, Türkiye sınırlarındaki 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayacağı aktarılarak, yolculuğun planlandığı gibi Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerinden Çin'e doğru devam edeceği kaydedildi.

Trenin yurt dışı parkurunun sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi geçişi, Kazakistan ve son olarak Çin’in Xi'an şehri olacağı vurgulanan açıklamada, yolculuğun süresinin ise başlangıç noktasından itibaren 12 gün olacağı bildirildi.

- "Farklı gündemleri olanların eseri olabilir"

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere istinaden şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası ticaret ve rutin gümrükleme çalışmalarından sonra trenin seferine devam etmediği şeklindeki yalan haberler ancak farklı gündemleri bulunanların eseri olabilir. Medya mensuplarının haberlerini farklı kanallardan doğrulatması genel ilkesinin çiğnenmiş olması bir yana, demir yolu taşımacılığı sektöründe yer alan kimi art niyetli çevrelerin, basın mensuplarına yanlış ve yanıltıcı bilgi servis etmesi, ancak kötü niyet ile izah edilebilir."

- "Tüm diğer ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da işler rayında"

Açıklamada, yük ve yolcu taşımacılığında demir yollarını en verimli şekilde kullanmak ve lojistik alanında bir rekabet avantajına çevirmek için bugüne dek çok büyük bir çaba gösterildiğine vurgu yapılarak, hem altyapı hem de donanım olarak yenilikçi ve cesur adımların atıldığı ifade edildi.

Mevcut hatların rehabilite edildiği ve yeni hatların halkın kullanımına sunulduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Türkiye'den hatta Avrupa'dan Çin'e kesintisiz olarak yük ve yolcu taşımacılığının demir yolu aracılığı ile yapılabilmesi, hayata geçirdiğimiz Marmaray Projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirdiğimiz demir yollarımız sayesinde mümkün olmuştur. Deyim yerindeyse demir yolunda yeni bir çağ başlattık. Bütün bunları büyük bir ülke olduğumuza inanarak, kendimize güvenerek ve vatandaşlarımıza en iyisini sağlamak azmiyle yaptık. Gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiye'mizi çekemeyen bazı çevreler, iftiralarını her zaman atacaklardır. Yapılan büyük işleri karalayarak mesaisini dolduranlar her dönemde var olacaktır. Bizler, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm diğer ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da işler rayında."