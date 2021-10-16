TCDD, Tanzanya’da “danışmanlık” hizmeti sunmaya talip
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tanzanya Demir Yolu Şirketi (TRC) tarafından inşaatı tamamlanmak üzere olan Dar Es Salaam-Morogoro Demir Yolu Hattı’na danışmanlık hizmeti vermek için talip oldu.
TCDD Genel Müdürlüğü, söz konusu demir yolu hattı için “Standart Ekipmanlı Demir Yolu Hattının İşletme ve Bakımına Yönelik İşletme ve Bakım Kapasitesi Geliştirme Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması” işi kapsamında düzenlenecek ihaleye katıldı.