TCDD personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre iş gücü talebi 11.01.2022-17.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacak.

1- Alınacak işçiler İstanbul il sınırlarında bulunan İstasyon/Gar Şefliği - Gar Müdürlüğü iş yerlerimizde çalıştırılacaktır.

2- İlan edilen iş gücü talebine erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

3- İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır.

4- İş gücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.

5- İlan edilen iş gücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların evrakları; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evraklarla kontrol edilerek teslim alınacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

İstenilen belgeler;

- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

- T.C Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.

- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)

- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),

- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi

- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden varsa alınacak Karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,

- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli),

- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

6- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular ( aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

7- Sınav kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; öz güvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alandan da 50 puan üzerinden olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

8- Sözlü sınav sonucunda istasyon operasyon işçisi olarak işe başlatılacak adaylardan;

- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvar/hastaneden alınan uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin “negatif” olduğunu gösterir rapor istenecektir.

- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” kararı bulunan 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

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