TCDD personel alımı başvuruları ne zaman? Devlet Demir yolları makinist alımı şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personel alım ilanı İŞKUR'dan yayınlandı. Devlet Demiryolları 82 makinist alımı yapıyor. Peki İŞKUR TCDD ilanı hangi kadrolar için geçerli? TCDD hangi kadrolara alım yapacak? İŞKUR TCDD personel alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TCDD personel alım ilanına nasıl ve nereden başvurulur? İşte detaylar...

TCDD personel alım şartları neler?

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

a) Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evraklar 28.03.2022 / 29.03.2022 tarihinde şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler 30.03.2022 tarihinde sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınaşahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.

c) İşçi Makinistler 4857 sayılı iş kanununa göre görev yapacaktır.

TCDD işçi alım koşulları neler?

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

2- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.

3- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.

İŞKUR makinist kurs bölümleri hangileri?

Adayların 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının (MYO) ELEKTRİK, ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ, OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ, MEKATRONİK, MAKİNE, RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ, RAYLI SİSTEMLER ELEKTRONİK, RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİĞİ bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.

İŞKUR makinist için istenen belgeler neler?

1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi fotokopisi)

3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

4) 1 Adet Adli Sicil Kaydı

5) [url http://www.tcddtasimacilik.gov.tr]www.tcddtasimacilik.gov.tr[/url] adresinde yayınlanacak İş Talep Formu

6) [url http://www.tcddtasimacilik.gov.tr]www.tcddtasimacilik.gov.tr[/url] adresinde yayınlanacak Aday Bilgi Formu

7) Tren Makinisti Kursuna katılım belgesi

8) TREN MAKİNİSTİ EHLİYETİ

9) KPSS Sonuç Belgesi.