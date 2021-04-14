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Ekonomi TCDD kazaları “Tam Saha Emniyet Projesi” ile önleyecek
Ekonomi

TCDD kazaları “Tam Saha Emniyet Projesi” ile önleyecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), önemli bir çalışmaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 14:21:00 -
TCDD kazaları “Tam Saha Emniyet Projesi” ile önleyecek

Kurum, ‘Tam Saha Emniyet Projesi’ni başlattı. Proje çerçevesinde büyük bir veri tabanı oluşturuldu. Veri tabanına geçmiş yıllara ait bilgiler ile sahadan alınan günlük datalar işleniyor. Yapay zekâ yardımıyla önleyici aksiyonlar planlanarak uygulamalar takip ediliyor. Anlık olarak demir yollarının durumları, bakımlar, hat kısıtları gibi pek çok data 2 binden fazla noktada izleniyor. Gelecek emniyet stratejileri ve uygulamalar bu verilere göre geliştiriliyor.

Değişmez kararlılığımız var

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, demir yolu ulaşımında emniyeti ön plana aldıklarını söyledi. Uygun, son yıllarda meydana gelen kazaların bir daha asla yaşanmayacağından emin olmak için değişmez bir kararlılıkları olduğunu vurguladı. Ayrıca “Kaza ve sonuçları üzerine derinlemesine düşünüyor, çıkarılan dersleri son derece ciddiye alıyoruz. Teknolojinin ve bilim insanlarının akademik çalışmalarından da faydalanarak demir yollarında kaza riskini en aza indireceğiz. TCDD ülkemizin önemli bir değeri. Birlik olur, birlikte çalışırsak bu değeri daha da yukarıya taşırız” dedi.

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