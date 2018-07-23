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TCDD bayram için ek YHT seferleri açtı

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için Ankara-İstanbul (Pendik) hattına ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin konulduğu bildirildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:36
TCDD bayram için ek YHT seferleri açtı

TCDD Taşımacılık AŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için Ankara-İstanbul (Pendik) hattına ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri koydu.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 17, 18, 20 ve 26 Ağustos'ta her gün Ankara'dan saat 13.25, İstanbul'dan saat 18.45'te hareket edecek trenlerle 3 bin 288 kişilik ek kapasite sağlanacak.

Kurban Bayramı süresince seyahat edecek yolcuların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmesi için 27 Ağustos'a kadarki tüm YHT seferlerinin biletleri 25 Temmuz'da satışa sunulacak.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:36
  1. Hızlı Tren
  2. Ankara-İstanbul hızlı tren
  3. konya ankara hızlı tren
  4. Ankara-Eskişehir YHT hattı
  5. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren
  6. YHT
  7. Yüksek Hızlı Tren (YHT)

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