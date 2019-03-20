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TCDD 2019 sürekli işçi alımı sözlü sınavı ne zaman?

Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden 353 sürekli işçi alımı yaptı.2019 TCDD personel alımına ilişkin başvurular 25 Ocak’ta sona ermişti. Peki TCDD personel alımı Sözlü sınavı sınavı ne zaman yapılacak?

20 Mart 2019 Çarşamba 19:18
TCDD 2019 sürekli işçi alımı sözlü sınavı ne zaman?

Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden 353 sürekli işçi alımı yaptı.  2019 TCDD personel alımına ilişkin başvurular 25 Ocak’ta sona ermişti. Peki TCDD personel alımı Sözlü sınavı sınavı ne zaman yapılacak? 

2019 TCDD personel alımına ilişkin yüzlerce aday tarafından beklenen ilan geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Tren Makinisti, Tren Teşkil İşçisi, Lokomotif Tamircisi, Motor Tamirciliği ve Kaynakçı gibi farklı iş dalları için gerçekleştirilecek olan alımlara ilişkin sözlü sınavı  25.03.2019-19.04.2019 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

TCDD sözlü sınavına gireceklerin dikkat etmesi gerekenler

Adaylar yapılacak sözlü sınavında sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, yapılan değerlendirme sonucunda komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %30`u, KPSS puanının %70`i alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.

2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan elektrikçi ve elektronik işçilerinden tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.

3- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan Mekanik vasıta tesis cihaz ve Vinç Operatörlerinden ve Makinist İşçilerinden tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde yaptırılan tarama testi (Alkol veya uyuşturucu

madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir), tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 40 dB olmalıdır.) belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir.

Bu raporlar TCDD Taşımacılık AŞ Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup belirleyiciler tarafından değerlendirilip çalışabilecekleri grup belirlenecektir. Grubu uygun adaylar psikoteknik muayenesine gönderilecektir. Psikoteknik raporu uygun olan adayların ataması yapılacak, grubu uygun olmayan ve psikoteknik sonucu yetersiz görülen adayların ataması yapılmayarak yerine yedek aday çağrılacaktır.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:18
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