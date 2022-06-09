TC Merkez Bankası haziran faiz kararı: TCMB faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz ne olur?

Merkez Bankası (TCMB) her ay belirli tarihlerde bir araya gelerek Para Politikası Kurulu toplantıları gerçekleştiriyor. TCMB, 2021 yılının son 4 toplantısında faiz indirimine giderken, 2022’de ise bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. TC Merkez Bankası hazirana ayına ilişkin faiz toplantısını gerçekleştirecek. Peki Merkez Bankası haziran faiz toplantısı ne zaman yapacak? TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak?Haziran 2022 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

TC Merkez Bankası haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgilere göre Merkez Bankası Haziran ayı PPK toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası (TCMB) haziran faiz kararı da aynı gün saat 14:00’te duyurulacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası faiz artışı yapılmayacağını belirten, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda haziran ayı içerisinde faiz artışı beklenmiyor.