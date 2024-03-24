‘TC’ için AK Parti’yi hedef alan CHP’nin maskesi yine düştü! Seçim öncesi Kandil’e TR jesti

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Milliyetçilik adı altında ırkçılık yapıp milletin kafatasını ölçen, işine geldiğinde, “AK Parti T.C. ibaresini kapatıyor” deyip prim kasan ve seçmenin gözünü boyamak için “milli hassasiyetimiz var” ayaklarına yatan CHP, ne denli ikiyüzlü olduğunu ve aslında milli değerleri işine geldiği zaman nasıl elinin tersiyle itebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin’de terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP/DEM ile ittifak yapan CHP, ortağını memnun etmek için milli değerleri bir kalemde sildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi araçlarda, plakaların üzerindeki TR ibaresi bantla kapatıldı.

Yayınlanan görüntüler büyük infiale neden olurken, CHP’nin hiçbir milli hassasiyeti olmadığı ve işine geldiğinde istediği gibi davranabileceği bir kez daha kanıtlandı.



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