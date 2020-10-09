TBMM'yi vuran pilottan 'pes' dedirten savunma

Türkiye'yi sırtından vuran Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemler ile ilgili 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sabah'ın haberine göre; Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davanın bugünkü duruşmasında, sanıklardan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk esasa ilişkin savunma yaptı.

TBMM; Polis Özel Harekat, TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlardan eski yüzbaşı Hüseyin Türk, esasa ilişkin savunmasında suçlamaları reddetti ve 15 Temmuz'da uçaktaki teknik bir sorun nedeni ile uçmadığını ileri sürdü.

15 Temmuz'da Terörle Mücadele Harekatı (TMH) görevi için Akıncı Üssünde bulunduğunu öne süren FETÖ'cü, "Bana emir verebilecek herkes oradaydı. Ben neyi sorgulayacağım. Bunların hepsi FETÖ'cü mü? Eğer öyleyse bunu ben nasıl anlayacağım." iddialarında bulundu.

Darbe gecesi uçmadığını öne süren FETÖ'cü, "Uçağa bağlandım, ancak teknik arıza nedeniyle uçmadım. Pisti terk edip 03 pist başı take off havuzuna gittim. Arızanın giderilmemesi üzerine uçuştan vazgeçtim. Uçaktan indikten sonra beni karşılayanlardan darbe girişimi olduğunu öğrendim. Bu sırada Ahmet Özçetin'i gördüm. Bana 'Kursiyerlerini filodan gönder. İlk fırsatta buradan gidin.' dedi. Kursiyerlere bunu bildirdim. Ardından üssü en kısa sürede terketmek için çaba gösterdim." iddialarında bulundu.

Türk, dosyadaki bilirkişi raporları ve telsiz kayıtlarını da reddetti.

Davaya pazartesi günü devam edileceği bildirildi.

İddianamede, Hüseyin Türk'ün Polis Özel Harekat Başkanlığını vurarak 44 polisi şehit eden eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun kullandığı uçağın ikinci pilotu olarak görev yaptığı bildirilmişti.

İddianameye göre daha sonra Akıncı Üssüne dönen Türk, bir süre sonra ikinci defa havalanıp, "Aslan-6" kodunu kullanan "93-0663" kuyruk numaralı F16 ile TÜRKSAT'a 4 MK-82 bombası attı.

Hüseyin Türk, saat 03.24'te, Meclis'e de iki bomba attı.

Türk, savcılık sorgusunda, TÜRKSAT ve TBMM'ye 6 bomba attığını, Polis Özel Harekat Başkanlığının bombalanması saldırısında ise ikinci pilot olarak görev yaptığını itiraf etmişti.

Hüseyin Türk hakkında, savcılık mütalaasında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.