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'TBMM'ye VAR sistemi gelsin' teklifi

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, futboldaki Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Meclis Genel Kurulu'nda da kullanılabileceğini ifade ederek, bunun için kanun teklifi vrebileceğini söyledi.

30 Kasım 2018 Cuma 12:42
'TBMM'ye VAR sistemi gelsin' teklifi

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, futboldaki Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin TBMM Genel Kurulundaki tartışmalı oylamalarda kullanılması teklifisnde bulundu.

Akkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Kurulda çevrenin korunmasına ilişkin kanun teklifinin çarşamba günkü görüşmelerinde, bir önergenin işari oylamasında tartışma çıktığını, ardından elektronik oylama yapıldığını hatırlattı.

'VAR çare olur'

AA muhabirine, iktidar ve muhalefet arasında bu tür tartışmaların sık yaşandığını anlatan Akkal, soruna futbolda kullanılmaya başlanan VAR sisteminin çare olabileceğini savundu.

VAR sisteminin Meclise de kurulmasını talep eden Akkal, milletvekillerinden bu konuda destek istedi. Akkal, "Son 1 yıldır futbolda VAR sistemi uygulanıyor. Bu sistemi artık Mecliste de uygulayalım. Bu gerekli oldu. Hem espri mahiyetinde hem de konuya dikkat etmek amacıyla böyle bir teklifte bulunuyorum." dedi.

VAR sisteminin bu tür tartışmalı durumlarda uygulanmasının yararlı olacağını dile getiren Akkal, muhalefetin grup başkanvekillerinin bazen Genel Kurulda yoklama istediğini, bu durumda iktidar milletvekillerinin koşarak genel kurula geldiğini ve yoklamanın ardından tekrar odalarına gittiğini söyledi. Akkal, "milletvekillerinin maaşlarını hak etmeleri konusunda VAR sisteminin belki daha etkili olabileceğini" kaydetti. 

Sistemin Meclise uyarlanmasının araştırılması için komisyon oluşturulabileceğini belirten Akkal, komisyon üyelerinin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurarak sistemin nasıl uygulandığı konusunda fikir alabileceğini söyledi.

"Kanun teklifi de verebilirim"

VAR sistemi başkanının AK Parti'den olabileceğini ifade eden Akkal, VAR sisteminin kullanılmasına ilişkin kanun teklifi verebileceğini de kaydetti.

Sistemin Mecliste de uygulanabilmesi için Genel Kurul Salonunda komisyon sıralarının yanına bir sıra daha eklenmesi önerisinde bulunan Akkal, buradan yapılacak incelemeyle tartışmalı konularda sonuca ulaşılabileceğini anlattı. Teknolojiden faydalanılarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan sisteme ilişkin destek isteyen Akkal, "Bu konuda CHP destek verir." diye konuştu.

VAR sistemi

Futbolda kullanılan VAR sisteminin çevrim içi uygulamalarında, maçın hakemi araçta bulunan video yardımcı hakemle doğrudan iletişim kuruyor. VAR kapsamına giren pozisyonla ilgili video yardımcı hakem, müsabaka hakemini uyarıyor.

Müsabaka hakemi gerekli görürse saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izledikten sonra kararını değiştiriyor.

Uygulamaya göre son karar müsabaka hakeminde oluyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 12:42
  1. İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akka
  2. VAR sistemi
  3. AK Parti
  4. CHP
  5. TBMM

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