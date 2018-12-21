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TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

Yerli petrol son düzenlemeler sonrası hak ettiği değeri buluyor. Meclis’e sunulan teklifle kalitesi dünya standartlarına göre güncellenecek yerli üretim petrolün emsal değeri artacak.

21 Aralık 2018 Cuma 06:56
TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

Petrol Kanunu’nda yerli üreticilerin korunmasını sağlayacak yeni düzenleme ile ithal ürünlerde ‘geçiş ücreti dahil’ uygulaması getiriyor. Eskiden piyasada kötü petrol olarak bilinen değeri 26 API’dan düşük petroller için Mısır’ın Kızıldeniz kenarındaki Ras Gharib üretimi (21,5 API) petrol baz alınırken, yeni düzenlemeyle birlikte 26 API'ye eşit veya büyük petroller için Suudi Arabistan’ın Basra Körfezi’nden yüklenen Arab Medium (31 API) petrolü esas alınacak. Böylece kalite seviyesi yükseltilen yerli petrol hak ettiği değeri bulacak. Düzenlemeyle Batman Rafinerisi'nin sattığı ham petrolün piyasa fiyatının altında inmesi engellenecek.

Ras Gharib petrol fiyatı indirimine hala ulaşılamıyor olması nedeniyle TBMM’ye sunulan “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ndeki değişiklik önerisine göre, 5015 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan “yarısının” ibaresi “tamamının” şeklinde, “geçiş ücreti hariç” ibaresi, “geçiş ücreti dahil” şeklinde, “Ras Gharib (21.5 API)” ibaresi de “Arab Heavy (27.5 API)” şeklinde değişiyor.

Düzenleme ile emsal ham petrol fiyatı esas alınarak serbest rekabet fiyatına eşit olacak düzenlemeler değiştiriliyor. Bu şekilde gerekli ilave ve düzeltmeler yapılarak hesaplamada, düzenli olarak uluslararası petrol piyasası yayın kuruluşlarında yayımlanan emsal petrol fiyatlarının (Arab Heavy, Arab Medium gibi) fiyat hesaplamalarında kullanılması imkanı getiriliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 06:56
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